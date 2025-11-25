気象庁＝東京都港区気象庁は25日、冬（12月〜来年2月）の3カ月予報を発表した。東日本の太平洋側、西日本、沖縄・奄美は低気圧の影響を受けにくく、期間を通じた降水量は平年より少ない見込み。乾燥しやすいため、火災に注意するよう求めている。日本海側の降雪量はほぼ平年並みだが、一時的に強い寒気が流れ込み、大雪となる可能性がある。気象庁によると、北日本は寒気の影響が長続きせず、平均気温は平年並みか高くなる。他