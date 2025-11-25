1993年1月、大関昇進を伝えられ、決意を述べる貴花田改め貴ノ花（中央）＝東京都中野区大相撲の関脇安青錦の大関昇進が、いよいよ目前に迫ってきた。25日は報道陣の取材対応がなく、正式決定の26日へ準備を進めたとみられる。昇進すれば21歳8カ月での大願成就となる。年6場所制となった1958年以降初土俵では4位の若さ。上位には20歳5カ月で1位の貴ノ花（後の貴乃花）に続き、北の湖、白鵬といずれも後に優勝20回以上を記録した