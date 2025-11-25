【モデルプレス＝2025/11/25】カップルYouTuberキムイオハウスが11月24日、共同で運用するＸ（旧Twitter）を更新。スイスでのプロポーズを報告し、話題を呼んでいる。【写真】カップルYouTuber「映画のよう」大量のバラ抱えたプロポーズショット◆キムイオハウス、スイスでのプロポーズを報告TikTokやInstagramを中心に活動する日本人カップルインフルエンサーのキムイオハウス（彼氏のKimuと彼女のイオナ）。投稿では「2025.09.03