２５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が自身のインスタグラムで来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を表明したことを報じた。コメンテーターで出演の女優でタレントの鈴木紗理奈は「いち早く言ってくれたのが大谷さんというのがうれしいですね」とニッコリ。「やっぱり、リスクもあるじゃないです