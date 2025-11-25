２０１１年の中山グランドジャンプを制したマイネルネオス（セン、父ステイゴールド）が、けい養先の福島県いわき市・カントリーライフ２１で１１月５日に死んだことを２５日、ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが発表した。２２歳だった。美浦・稲葉隆一厩舎でデビュー。障害転向後も息の長い活躍を見せて、８歳でＪ・Ｇ１を制覇。１２年の中山大障害から田中剛厩舎所属で、１０歳１１月のイルミネーションジャン