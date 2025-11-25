歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎と、６代目尾上菊之助が２５日、京都・八坂神社で南座１２月公演「當る午歳吉例顔見世興行東西合同歌舞伎尾上菊之助改め八代目尾上菊五郎襲名披露尾上丑之助改め六代目尾上菊之助襲名披露」のお練りと成功祈願を行った。京都は初代菊五郎のゆかりの地。８代目菊五郎は「南座の公演におきまして、気持ちを新たに初代の生まれ育った地で、懸命に親子で力を合わせて舞台に向けてひと月精進し