消防によりますと、25日午後3時すぎ、福岡市西区拾六町で「車が転落して閉じ込められている」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、川に転落した車の中にいた女性2人を救助しました。2人は病院に搬送され、いずれも意識はあるということです。現場ではフェンスが壊れていて、車がこれを突き破って転落した可能性があります。水はほとんどない状態でした。警察が事故の原因を調べています。