【書評】『氷河期世代力変化の時代を生きた私たちが、今だからできること』／吉野かぁこ・著／花伝社／1980円【評者】武田砂鉄（フリーライター）大学を卒業して新卒で出版社に就職したのが2005年の春だから、就職氷河期の最後の世代に位置付けられる。自分たちの頃から良くなりました、とは言えないし、その一方で、自分たちよりもっと深刻だった人たちが少し上にいる事実もある。数年前、この世代を「人生再設計第一世代」と