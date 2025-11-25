ラオス公式訪問、最終日となる2025年11月21日、首都ビエンチャンにあるラオス伝統のシルクの織物などを展示する「ラオ・シルク・レジデンス」を訪問された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。博物館では、さまざまな伝統的な織物などを鑑賞し、実際に機織りの体験もされた。【写真】ワンピとボレロの組み合わせをお召しになった愛子さまの全身姿を見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデ