大谷翔平選手が25日、自身のインスタグラムを更新し、「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明しました。大会連覇へ向け、大きな一歩を踏み出した日本代表。着々と準備を進める中、前回大会の決勝で惜しくも日本に敗北したアメリカ代表が雪辱を果たすため名だたるメンバーが参加を表明しています。キャプテンを務めるのはヤンキースのアーロ