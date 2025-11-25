望まない受動喫煙を防ぐため、加熱式たばこについても規制を強化すべきか、厚生労働省の審議会が議論を始めました。受動喫煙をめぐっては、2020年4月に施行された「改正健康増進法」によって、紙巻きたばこについては飲食店やホテルなどは原則、屋内は禁煙となり、喫煙しかできない専用室でのみ喫煙可能となりました。一方、加熱式たばこについては受動喫煙による健康影響を予測することが難しかったことから、飲食などもできる喫