千葉県船橋市の非公認キャラクター「ふなっしー」が25日、都内で「WFPチャリティーエッセーコンテスト表彰式」に出席した。コンテストにちなみ、好きな食べ物を聞かれると自分が握ったおにぎりと答え、「いろんなものを食べてきたけど梅干しとしそ昆布のおにぎりがたきたてでできると一番うまい。友達とか家族に食べてもらいたい」と話した。一方で「人のつくったおにぎりは食べれないちょっと潔癖症」と明かしていた。「