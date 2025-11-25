モデルのギャビーが２４日の“女性版ＳＡＳＵＫＥ”となるＴＢＳ「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出場した。２８番手で登場し、前回わずか１秒で涙を呑んだ１ｓｔステージを８秒以上残してリベンジクリア。２ｎｄステージでは、またまたあと数秒あれば…というギリギリのパフォーマンスを見せたが、タイムアップとなってしまった。前回とステージこそ違うもののクリアボタンを目の前にしてのリタイアで「きつかった。でも泣かないです