◇NBAピストンズ 122―117 ペーサーズ（2025年11月24日インディアナ州インディアナポリス）NBAのピストンズが球団タイ記録となる13連勝をマークした。24日（日本時間25日）の敵地ペーサーズ戦に122―117で勝利。10月29日（同30日）のマジック戦から続く連勝を伸ばし、いずれもファイナルを制した1989〜90年と2003〜2004年シーズンにつくった記録に並んだ。ピストンズは5年目のPGケイド・カニンガムが24得点11リバウンド