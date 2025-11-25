²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»âÆ¸¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Ä¹ÃË¡¦ÃæÂ¼ÍÛ´î¡Ê7¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼²Æ´´¡Ê5¡Ë¤Î¾­Íè¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤Ë½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£»âÆ¸¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡¢°ìÀÚ´«Í¶¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×