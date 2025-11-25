東京・足立区で乗用車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件で、トラックに追突した現場に事故を起こした車のブレーキ痕がなかったことがわかりました。法定速度を超えるスピードで事故を起こした可能性があるということです。きのう、東京・足立区の国道で車が歩行者をはねるなどして男女11人が死傷したひき逃げ事件。80代の男性が死亡し、20代の女性が心肺停止の状態となっています。その後の捜査関係者への取材で、現場に