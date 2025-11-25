シンガー・ソングライターのさだまさし（７３）が、音楽演劇界の功労者に授与される「第１４回岩谷時子賞」を受賞し、２５日、都内で行われた授賞式に出席した。ソロデビュー５０周年記念日に同賞を受賞し、トロフィーを手に「素晴らしい賞にお選び頂いて心から感謝しています」と感激。ユーモアを交え、喜び爆発のスピーチを繰り広げた。作詞家の岩谷時子さんを知ったのは、中学時代に経験した加山雄三ブームの時。「加山さん