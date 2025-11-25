宇宙船「神舟22号」を搭載し打ち上げられたロケット「長征2号F遥22」＝25日、中国・酒泉衛星発射センター（新華社＝共同）【北京共同】中国宇宙当局は25日、北西部の酒泉衛星発射センターから宇宙船「神舟22号」を打ち上げた。国営中央テレビが報じた。中国の宇宙ステーション「天宮」で活動中の「神舟21号」の飛行士3人が地球帰還時に使うとみられる。神舟22号は無人の状態でロケット「長征2号F遥22」に搭載。予定の軌道に入