歌舞伎俳優の坂東玉三郎さんが、第22回「タニタ健康大賞」を受賞し、贈賞式に出席しました。同賞は日本人の健康づくりに貢献した個人または団体を顕彰するもので、今回は1957年の初舞台以来、きょうに至るまで世を代表する歌舞伎俳優として第一線で研鑽を積み多くの人々に深い感動を与えてこられた坂東玉三郎さんを顕彰することになりました。 【写真を見る】 【 坂東玉三郎 】健康の秘訣は大谷選手ばりの昼寝にあり片岡