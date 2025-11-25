福井県の杉本達治知事は、職員に送ったテキストメッセージをめぐり、セクシュアルハラスメントの通報を受けたことの責任を取りたいとして、辞職する意向を明らかにしました。杉本知事は、25日午後4時から県庁で臨時の記者会見を開きました。杉本知事は今年4月下旬、県職員に「不適切な内容のメッセージ」を送ったとして、セクハラの通報を受けていました。外部の弁護士からなる特別調査委員が県職員への調査を進めていて、年明けに