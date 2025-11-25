24日午後0時半ごろ、東京・足立区で自動車販売店から盗まれた車が歩行者などを次々とはね、11人を死傷させるひき逃げ事件が発生。事故を起こした車を盗んだ疑いで、37歳の男が逮捕されました。停止中のトラックの背後から、猛スピードで近づく白い車。2台の車に追突すると、トラックの荷台から積み荷が散乱する様子が分かります。その直後、追突した白い車がまだ動いているにもかかわらず、中から男が飛び出し逃走しました。その後