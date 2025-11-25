きょう午前、富山市の神通川沿いを歩くニホンカモシカの姿をKNBのカメラがとらえました。田んぼの中を歩く、国の特別天然記念物・二ホンカモシカ。きょう午前9時30分ごろKNBのカメラがとらえました。場所は内山邸やゴルフ練習場が近くにある富山市金山新南の神通川沿いです。その後、カモシカは堤防を上り姿が見えなくなりました。富山市ファミリーパークによりますと、カモシカが神通川の河川敷を伝って山から下りて