■これまでのあらすじ母に結婚を反対され苦悩する凜は、彼の協力を得て弟の金銭トラブルを清算し、祖母の形見と弟が持ち出した現金を母へ返す。金の出所を問われ「自分が出した」と告げると、母は「彼が出さないなんてケチね」と呆れたように返す。その言葉に凜は笑い、ようやく母への執着がほどけるのを感じた。愛されたい一心で“いい子”であろうとした過去を脱ぎ捨て、彼と出会い得た強さを胸に、凜は新たな人生を歩む決意をす