散歩中の黒柴の子犬が、まるで“自分と同じ仲間”を見つけたかのように黒ヤギさんへまっすぐ歩み寄る──。そんな愛らしい一幕を捉えた動画がXに投稿され、話題になっています。【動画】黒柴の子犬が、自分とそっくりなヤギに会ったら…投稿したのは、黒柴「かげとら」くん（2024年生・男の子）の飼い主・黒柴かげとらさん（@KAGETORA_dog）。Xでは「お互いを同族だと思ってそうな黒ヤギと黒柴」というタイトルで紹介され、多くの