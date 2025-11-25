歌手のaikoさんが24日までにXを更新し、50歳の誕生日を迎えたことを報告しました。50歳になっても可愛らしさいっぱいのaikoさんの最新ショットがネット上で話題となっています。【写真】ティアラがお似合いのaikoさんaikoさんは、「今日50歳になりました！これからも元気に愉快に面白く生きていきます」と11月22日の誕生日に投稿。あわせてアップされた写真では、「HAPPY BIRTHDAY」のデザインのティアラをつけ、ピースで写るお茶