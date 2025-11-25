椎名林檎が、ライブツアー『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』を2026年3月より開催する。 （関連：Ado×宮本浩次×まふまふ、米津玄師×宇多田ヒカル、ミレパ×椎名林檎、imase×松任谷由実……世代を超えたコラボ曲） 2013年以来となる今回の“党大会”は、2026年3月17日から5月28日まで、全国8会場18公演で開催。また、椎名の直近のライブツアー『○生 林檎博'24―景気の回復―』が、アリー