＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ事前情報◇25日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞シーズン最終戦の舞台となる宮崎が例年以上に熱くなりそうだ。今季優勝者ら出場できるのはわずか40人のエリートフィールドに、今年は地元出身の永峰咲希、柏原明日架、脇元華、菅楓華の4人が出場。大会史上最多となるチーム宮崎を編成している。【写真】菅楓華＆荒木優奈が笑顔で記念ショット！9月の「ミヤギテ