全米プロバスケットボール協会（NBA）のロサンゼルス・レイカーズが公式インスタグラムを更新。「パットを沈めることはできるのだろうか？」と記すと、主力選手たちがフロアに敷いたマットでパッティングに挑戦する動画を投稿した。【動画】パットを決めた八村塁が一言「ボクは何でも出来るよ」【ロサンゼルス・レイカーズの公式Instagramより】最初に登場したのはNBA史上最高の選手と高い評価を受けているレブロン・ジェームズ（