¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç»³Î¿Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢500Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ëº£µ¨¤Ï26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢8·î°Ê¹ß¤ÏºÆÄ´À°¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀïÎó¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ1·³¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥º¥ÐÈ´¤±¤¿Éð´ï¤È¤Ê¤ëµå¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î·ëÏÀ¤Î²¼¡¢Ëá¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£