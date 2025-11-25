クマの目撃が相次いでいた北海道苫前町で１１月２５日朝、体長１.９メートルのクマが駆除されました。専門家は、クマが冬眠に入るこれからの時期も警戒するよう呼び掛けています。２５日朝、苫前町小川地区で箱わなにかかっているのが確認されたのは、体長１.９メートル、体重およそ３８０キロのクマです。人が近づくと警戒するような様子も確認できます。このクマは重さおよそ３００キロの箱わなをひっくり返すなど、