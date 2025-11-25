間もなく訪れる雪のシーズンを前に、名古屋高速で除雪車などの点検が行われました。港区の名古屋高速船見基地では25日、出発式が開かれ、凍結防止剤を撒く車両や除雪車の動作を確認しました。また、狭い現場でも除雪作業ができる新型車も披露されました。名古屋高速は高架道路が多く地熱の影響を受けにくいため、冬場は路面が凍結しやすくなるとしてドライバーに注意を呼び掛けています。名古屋高速は、今シ