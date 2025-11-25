チャンピオンベルトと写真に納まるWBCバンタム級新王者の井上拓真＝25日、横浜市の大橋ジム世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級新王者となった井上拓真（大橋）が25日、所属ジムで記者会見し「気持ちを一番出せた試合だった。強敵に勝てて、ほっとしている」と振り返った。元人気キックボクサーの那須川天心（帝拳）に判定勝ち。試合後、那須川から「パンチが当たらなかった。一発蹴っていい？」と冗談めかされ「それだけは