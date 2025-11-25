県道整備の用地買収額が不適切に増額された問題で、過去5年分の用地買収を調べた結果を発表する福岡県の担当者＝25日午前、福岡県庁福岡県は25日、6月に県道整備の用地買収額が不適切に増額された問題を受け、2024年度までの過去5年分の用地買収を調べた結果、63筆で造成費用などを加味する増額があったと発表した。いずれも算定方法に問題はなく、単価は近隣の宅地価格を下回っており「適切な事務処理だった」と説明した。県