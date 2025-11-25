参院の総務委員会が２５日開かれ、国政政党「チームみらい」党首の安野貴博参院議員が初質問に立った。安野氏はＡＩエンジニアで「テクノロジーで世界を変える」との公約を掲げて当選。チームみらいは国政政党の要件も満たした。初質問で安野氏は「行政サービスの多くは申請主義で、国民と自治体の双方で多大な事務負担が発生している。申請主義の構造自体を変えるべき。所属や属性、緊急性などのデータに基づいて、必要な支