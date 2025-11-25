日本ハムから阪神に移籍が決まった伏見寅威捕手（３５）が沢村賞投手の共通点を明かした。２５日に今季沢村賞に輝いた伊藤大海投手（２８）とともに、最優秀バッテリー賞表彰式に出席。「大海とバッテリーを初めて組んだオフからベストバッテリーをとろうと話していたので。２人で賞を取れて、約束を果たせてうれしいです」と笑顔で話した。伏見はこれまで東海大時代に菅野智之投手（３６）、プロではオリックスで山本由伸投手