ラグビー芸人のしんや（35）が、24日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59〜翌0：29）に出演。サラリーマン時代の驚きの営業成績を明かした。【写真】ラグビー・ワイルドナイツ坂手淳史、ラグビー芸人・しんやとは帝京大学の先輩後輩この日は吉本興業のタレント養成所「NSC」を首席で卒業したナイチンゲールダンス、金魚番長、しんやが登場。エリートと呼ばれ期待される一方で、重圧を感じている現在に