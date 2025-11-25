元乃木坂46・衛藤美彩が、11日21日放送の『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）に出演。不妊治療の末、母親としての実感が生まれた瞬間を語り、話題となっている。「この日、アイドルグループ『大阪パフォーマンスドール』の元リーダー・武内由紀子さんの密着VTRが流れました。武内さんは40歳で結婚後、不妊治療に挑みましたが、4年で断念。その後、特別養子縁組制度を取り入れ、男女2人のお子さんを迎えたといいます」（