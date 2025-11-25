毎年大人気のポケモンの福袋「ピカピカボックス」が今年も登場です！「ピカピカボックス2026」は、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて"抽選販売"されます。応募受付期間は、2025年11月27日16時59分までです。ポケモングッズがたっぷり「ピカピカボックス2026」には、ポケモングッズがたっぷりと入っています。価格は4400円です。オスのコイキング・メスのコイキング・金のコイキングの「シ