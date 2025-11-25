２５日、会見に先立ち、人民大会堂北ホールでツポウ６世国王（中央右）の歓迎式典を行う習近平主席（同左）。（北京＝新華社記者／丁海濤）【新華社北京11月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は25日、国賓として訪中したトンガのツポウ6世国王と北京で会見した。２５日、記念撮影に応じる習近平主席夫妻（右側）とツポウ６世国王夫妻。（北京＝新華社記者／燕雁）２５日、会見に先立ち、人民大会堂北ホールでツポ