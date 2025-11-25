Image: TRIDEAL こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。仕事もプライベートもアクティブにこなすビジネスパーソンにとって、あらゆるシーンで活躍してくれる理想のバッグを見つけるのは、なかなか難しいもの。そんな悩みに応えるべく開発されたのが「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」です。ユーザーの声に耳を傾け、改良を重ねて進化してきたバッグは、まさに「こういうのが欲