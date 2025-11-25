気象庁が来月から3か月間の予報を発表しました。東日本から沖縄・奄美にかけて平年並みの冬らしい寒さとなる見通しだということです。気象庁の3か月予報によりますと、来月から2月にかけて寒気が流れ込みやすい時期があることなどから、東日本から沖縄・奄美にかけて平年並みの冬らしい寒さとなる見通しです。また、東日本の太平洋側と西日本、沖縄・奄美では、降水量が少なく乾燥する傾向があるとして、火気の取り扱いに注意を呼