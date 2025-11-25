元SexyZoneのマリウス葉さんが25日、都内で「WFPチャリティーエッセーコンテスト表彰式」に出席した。コンテストの特別審査員を務めた。コンテストにちなみ、好きな食べ物を聞かれ「メキシカン料理のタコスが好き」と明かした。「お肉が食べれない人は野菜だけを入れたり、選択肢がたくさんあって良いなと思う。皆さんも是非試してみてください」と呼びかけた。「“すべての人に食べ物を”私ができること」をテーマにエ