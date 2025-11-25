25日午前11時すぎの福岡市内の映像です。地面をたたきつけるように降る、氷の粒。空から勢いよく降ってきたのは「ひょう」とみられます。 ■財津ひろみアナウンサー「ひょうが降ってきました、ひょうが降ってきました。」25日の福岡は上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定となりました。そのため局地的に積乱雲が発達し、大荒れの天気になったとみられます。 寒気の影響で、福岡市で午前10時半