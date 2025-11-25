スポーツ大賞を受賞／岡 慎之助 選手 スポーツや文化活動で功績を挙げた岡山県ゆかりの個人・団体をたたえる「マルセンスポーツ・文化賞」。パリオリンピックで金メダルを獲得した体操の岡慎之助選手が「スポーツ大賞」に選ばれました。 「マルセンスポーツ・文化賞」の表彰式です。2024年度、活躍した8人と2つの団体が表彰されました。 「スポーツ大賞」には、2024年のパリ