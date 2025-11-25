ドル円は午前に調整売り、その後もみ合い＝東京為替概況 昨日海外市場で157円台を回復する場面が見られたドル円。連休明けの東京勢復帰の今朝はやや上値が重い展開。ドル円は9時過ぎに157円近くから156円56銭まで売りが入る場面が見られた。日本の財政赤字警戒なども見られるが、戻りは鈍い。午後は156円85銭前後までドル買い円売りも、その後少し下げるなど、動きはゆっくりとなった。この後22時半に米小売売上高、生