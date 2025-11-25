【これからの見通し】きょうは米ＰＰＩと小売売上高の発表も、古い数字でスルーか感謝祭動向に関心 きょうは米ＰＰＩと小売売上高が発表される。しかし、政府機関閉鎖の影響で、いずれも９月の数字となる。直近の米実体経済を探ることは、指標発表の遅れによってかなり困難になっているようだ。今週は木曜日に感謝祭があり、その翌日金曜日の「ブラックフライデー」の売り上げ動向に関心が集まっている。活きの