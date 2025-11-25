俳優のリリー・フランキーが２５日、都内で行われた、スイス発のプレミアムチョコレートブランド「Ｌｉｎｄｔ（リンツ）」の「シグネチャープラリネ」新商品発表会に前田敦子と出席した。リリーはスーツにハットを合わせたダンディーな装いで登場。リンツの商品にちなみ、胸ポケットには差し色として赤いチーフを挿していると思いきや「朝に赤いものがなくて、赤いネクタイをはさみで切って入れた」と説明し、前田は思わず「え