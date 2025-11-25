11月26日（水）の『徹子の部屋』に、森崎ウィンが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！映画やドラマ、舞台で活躍中の森崎。7年前には、スティーブン・スピルバーグ監督作品でハリウッドデビューを果たした。森崎はミャンマー人の両親のもと、ミャンマーに生まれ育った。両親は日本で働いていたため、祖母が自宅で英語塾を営みながら森崎を育てたという。9歳のときに来日、両親とともに暮らすことになったが、当時は