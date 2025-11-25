サッカー元日本代表DF内田篤人氏（37）、槙野智章氏（38）が24日放送の日本テレビ系「47都道府県“我が地元の顔”を表彰県民スター栄誉賞」に出演。大阪府1位の発表を前に盛り上がった。大阪府2位に入ったのはスタジオ出演した吉村洋文大阪府知事（50）だった。1位はパドレスのダルビッシュ有投手（39）と発表されると、風間俊介は「ダルビッシュさんの発表の前に1位がわからないってときに、ここで内田さんが小さく『ミャクミャク