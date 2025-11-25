ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯12·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤Î¥­¡¼¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖForever starts now¡×¥¦¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö11.21.25¡×¡ÖForever starts now¡×¡ÊÊÔÌõ¡§±Ê±ó¤¬¤¤¤Þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Îø¿Í¤Î¥­¡¼¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥·¥¢¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª